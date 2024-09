Eine Mutprobe unter Jugendlichen ist in der Nacht auf Sonntag gründlich schiefgegangen. Wie die Polizei berichtet, stieg das Quartett im Alter zwischen 16 und 17 Jahren in das Herxheimer Waldfreibad ein. Dort wässerten die Halbstarken eine Rutsche, um bei deren Nutzung schneller zu werden. Allerdings prallte eine der Jugendlichen an die Ausstiegstreppe und brach sich dadurch einen Fuß. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.