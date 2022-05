Ein unbekannter Täter ist in einen Schuppen in Edesheim eingebrochen und hat dort einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch innerhalb der zweiten Maiwoche. Der Täter verschaffte sich dabei gewaltsam Zugang zu dem Schuppen und entwendete dort diverse Werkzeuge sowie ein Stromaggregat und mehrere Liter Kraftstoff. Vom Grundstück konnte er samt Beute unerkannt entkommen. Die Polizei bittet, Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, zu melden.