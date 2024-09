Eine 33 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend mit ihrem Auto in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren. Das blieb anderen Verkehrsteilnehmern nicht verborgen, sie meldeten das Fahrzeug der Polizei. In der Nähe der A65-Anschlussstelle Edenkoben konnten Streifenbeamte den Pkw stoppen. Wieso die Frau aus dem Kreis Frankenthal derart unsicher unterwegs war, stellte sich bei der Kontrolle schnell heraus. Wie die Polizei mitteilt, ergab der Alko-Test einen Wert von 1,6 Promille. Die 33-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle, wo sie nicht nur eine Blutprobe, sondern auch Fahrzeugschlüssel und Führerschein abgeben musste.