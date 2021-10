Wie erst jetzt öffentlich bekannt wurde, haben Unbekannte in der Nacht auf den 1. September die Holzplanken einer Bank- und Tischgarnitur in Nußdorf zertreten und die Rastmöglichkeit damit zerstört. Das berichtet Ortsvorsteher Thorsten Sögding in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats. Besonders ärgerlich: Erst kurz zuvor war die Garnitur für Spaziergänger und Radfahrer vom Pfälzerwaldverein Nußdorf saniert und erweitert worden. Wenige Tage nach dem ersten Angriff haben die Randalierer auch die übrig gebliebenen Betonfüße mit den Überresten der Holzplanken kaputt geschlagen. Eine enorme Zerstörungswut werde aus der Tat deutlich, bedauert Sögding. „So viel Engagement wäre anderswo deutlich besser aufgehoben.“ Er habe bei der Polizei Strafanzeige wegen Vandalismus gestellt. Bislang gebe es keine Zeugenaussagen.