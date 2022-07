In der Debatte um die abgesägten Spielgeräte meldet sich erneut Hannes Kopf als SPD-Ortsvereinsvorsitzender zu Wort. Sie sind dem Umbau des Dorfgemeinschaftshauses zum Opfer gefallen. Kopf ist der Meinung, die Regierungskoalition aus Grünen, CDU und FDP hätte Vorsorge treffen müssen, denn nun gebe es in Mörzheim weit und breit keine Spielfläche mehr. „Es müsste genügend Geld zur Verfügung gestellt werden, um einen funktionsfähigen Spielplatz zu bauen“, schreibt Kopf. Wenn angeblich mit dem Bauunternehmer vertraglich vereinbart worden sei, dass die Spielgeräte vom bisherigen Spielplatz so ausgebaut werden, dass diese noch nutzbar seien, dürfte es jetzt Möglichkeiten geben. „Die Erläuterungsversuche des Beigeordneten Lukas Hartmann vermögen überhaupt nicht zu überzeugen.“