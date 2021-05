Die neuen Pläne der Landauer Stadtverwaltung zur Gestaltung der ersten vier Neubaugebiete in den Stadtdörfern werden heiß diskutiert. Was sagen die Bürger zu den Entwürfen? Das möchte die SPD wissen. Am Dienstag war sie in Mörzheim. Die Flachdächer sind ein Reizthema.

Im Südosten des rund 1100 Einwohner zählenden Ortsteils sollen zwölf Einfamilienhäuser, zehn Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen gebaut werden. Das städtische Bauamt kommt auf 44 Wohneinheiten, vier Einliegerwohnungen eingerechnet. Als die Verwaltung ihre Vorstellungen Mitte Juni im Ortsbeirat präsentiert, stören sich die Ratsmitglieder vor allem an der Vorgabe, dass alle Bauten Flachdächer mit integrierten Regenrückhaltung haben sollen. Die starren Vorschriften seien ein zu großer Einschnitt in die Wahlfreiheit der Bauherren, schimpften die Volksvertreter unisono.

Nicht anders ist die Stimmung am Dienstagabend. Florian Maier ist überrascht, als sich um die 50 Leute vor dem Sportheim einfinden. Mit so vielen Besuchern hat er nicht gerechnet. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Landauer Stadtrat registriert auch, dass sich neben Stadtrats- und Ortsbeiratsmitgliedern ebenfalls Vertreter anderen Parteien für die Diskussion interessieren. Und natürlich Bürger. Der fast zweistündige Austausch, der am Sportplatz beginnt und über den Hordtweiher – Ausbauprojekt bei Kommune der Zukunft – bis zum Wendehammer in der Jakob-Becker-Straße führt, ist Information und Diskussion in einem. Niemand widerspricht, als Hannes Kopf, SPD-Ortsvereinsvorsitzender und Stadtratsmitglied, am Ende süffisant bemerkt: „Man hat den Eindruck, als sei die Stadtverwaltung grad’ mit dem Kosmos-Experimentierkasten unterwegs.“

Paradigmenwechsel ärgerlich

Vor zwei Jahren habe die SPD angeregt, in Neubaugebieten Gründächer auf Garagen vorzusehen, erinnert Florian Maier an einen Prüfantrag. Die Antwort von Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sei von Zurückhaltung geprägt gewesen, er habe eine Dachbegrünung nicht zur Pflicht machen wollen. Nun, nach der Kommunalwahl sei alles anders. Plötzlich habe die Stadt kein Problem damit, Bauherren dies sogar für Wohnhäuser vorzuschreiben.

Hannes Kopf bezeichnet den Paradigmenwechsel als sehr ärgerlich. In Mörzheim werde seit mittlerweile 10 bis 15 Jahren über ein Baugebiet diskutiert. Davon abgesehen sollten Flachdächer von der Stange vorgeschrieben werden, um ein Exempel zu statuieren – handstreichartig in der Zeitung bekannt gemacht. Damals seien das Erbsenfeld abgeschlossen und die Immengärten ausgeschlossen worden. „Man hat sich sehr intensiv bemüht, Baulücken zu schließen und den Ort zu verdichten“, sagt Kopf. Dann habe es bis zum Ende der Landesgartenschau einen Shutdown der Siedlungsentwicklung in den Stadtdörfern gegeben.

In trockenen Tüchern

Seit sieben Jahren stehe die Konzeption für Mörzheim; der Grundstücksankauf sei schnell in trockenen Tüchern gewesen, weil nur mit zwei, obendrein sehr kulanten, Eigentümern habe gesprochen werden müssen. Mit anderen Worten: Die ersten Häuser könnten schon längst stehen. Die Vermarktung sei dann für dieses Jahr geplant gewesen, nach der Kommunalwahl aber um ein Jahr verschoben worden. „Jetzt wird alles in die Tonne getreten, was bislang gegolten hat“, sagt Kopf. Ein Bürger meint, Vorgaben seien ja nicht schlecht, ihm als Bauherrn habe das geholfen, aber überzogen dürften sie halt nicht sein.

Hannes Kopf ist nicht der einzige, der an diesem Abend bezweifelt, dass Flachdächer umwelttechnisch nötig sind. Andere Teilnehmer der Ortsbegehung bestätigen, dass man sich viele Gedanken zur Entwässerung gemacht und Rigolen als Alternative vorgeschlagen habe. Oliver Kopf (SPD) erzählt, dass der Ortsbeirat von Anfang an gegen das Regenrückhaltebecken an der Impflinger Straße war. „Wir hatten gute Ansätze, die nicht mehr zum Tragen kamen“, sagt er, und Ortsvorsteherin Dorothea Müller (CDU) pflichtet ihm bei. Grünflächen als Mulden möchte sich der Ortsbeirat aber auch nicht vorstellen. Ein Architekt aus dem Kreis SÜW berichtet aus seiner Berufspraxis von weiteren Möglichkeiten wie Zisternen, Sickergruben, Regenrückhaltebecken.

Uniform hingeplackt

Laut Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) gibt es eine Reihe von Instrumenten zur klugen Wasserhaushaltung. „Nach zehn Jahren fängst Du an zu flicken“, kommentiert ein Mann die Flachdach-Idee. Jemand anderes verweist darauf, dass schon die Baukosten viel höher seien. Wie viel Solar am Ende auf einen Flachdachbau gepackt werden könne, war ein weiterer Punkt in der Aussprache. Die Stadt habe keine klare Linie sagt ein Frau, hier verbiete man Solar auf Dächern, dort schreibe man aus Klimaschutzgründen Regenrückhaltung auf Dächern vor. Aus klimapolitischer Sicht sei ihm Solar wichtiger, betont Maier.

Als die Gruppe am Ende der Jakob-Becker-Straße auf dem Wendehammer steht, beschreiben Maier und Kopf eindrücklich, wie dicht das Neubaugebiet an die Wohnhäuser der jungen Familien mit ihren roten Ziegel-Satteldächern heranrücken wird. Das Bauamt sieht die Bauareale in abgekapselter Lage am Ortsrand. „Wer von Impflingen kommt, sieht die Flachdachsiedlung, die hier ortsbildprägend uniform hingeplackt wird“, sagt Kopf und wettert weiter: „Mich stört die Art und Weise, wie mit Bürgern und mit Gremien umgegangen wird.“

Kommentar

Ein Fiasko

Die Stadtverwaltung will den Bürgern vorschreiben, was sie schön finden sollen. Das kommt gar nicht gut an.

Erst Anfang 2022 sollen Häuslebauer in Arzheim, Godramstein, Mörzheim und Wollmesheim loslegen können – wenn keine Schwierigkeiten auftauchen, die die Zeitplanung verschieben. So steht es in der Vorlage des Bauamtes zum Sachstand der Baulandentwicklung. Die Bebauungsplanentwürfe stehen noch nicht, und schon gibt es die ersten Holperer.

Ortsbeiräte, Ortsvorsteher und Bürger sind aufgebracht, was die Stadt ihnen da vorsetzt. Flachdächer in einer sehr dörflich geprägten Idylle. Für Alternativen lässt die Vorlage zum Sachstand gar keinen Raum. Das ist so, als würde die Stadt ihren Bürgern vorschreiben, sie dürften nur noch in grünen und schwarzen Klamotten aus dem Haus. Das ärgert insbesondere Leute, die seit Jahren von ihrem Häuschen träumen. Jetzt verlieren sie wieder Zeit und müssen womöglich mehr zahlen.

Die SPD nutzt die offene Flanke, spricht in den vier Ortsteilen mit den Bürgern und führt den Oberbürgermeister vor, der mit seiner Informationspolitik bei diesem so emotionalen und auch so ambitionierten Thema viele unnötig vor den Kopf gestoßen hat. Auch eigene Parteifreunde. Die Stadt wird um eine Expertenanhörung zu Möglichkeiten der Regenrückhaltung nicht umhin kommen, es gibt zu viele Fragen. Erst dann dürfen Entscheidungen fallen.