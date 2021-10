Einen Schaden in Höhe von 500 Euro haben Unbekannte nach einem Einbruch in ein leerstehendes Haus in der Hauptstraße in Silz angerichtet. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat zwischen dem 1. und 16. Oktober ereignet. Weil es ihnen nicht gelang, über die Haustür uns Gebäude zu gelangen, schlugen oder traten die Täter das Kellerfenster, um sich Zugang ins Untergeschoss zu verschaffen. Da es keine direkte Verbindung zwischen dem Keller und dem Wohnbereich gibt, sind die Täter ohne Beute wieder geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.