Die ersten Geflüchteten sind am Dienstagvormittag in der Sammelunterkunft im ehemaligen PVA-Gebäude eingezogen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung Landau handelt es sich um einen alleinstehenden Mann und einen Mann mit seinem minderjährigen Neffen. Sie stammen aus Syrien und Pakistan, wurden bei der Ausländerbehörde registriert und haben erste Informationen zur Unterbringung und der Stadt erhalten. Ursprünglich hatte die Landesbehörde der Stadt für den ersten Tag zehn Personen angekündigt. Im Rathaus war nicht bekannt, ob gegen Abend weitere Personen eintreffen könnten. Bis zu 180 Personen können in den Räumen auf den drei Stockwerken untergebracht werden. Sollte der Andrang größer sein, kann das Kontingent aufgestockt werden, lautete die Information der Stadtverwaltung bei einem Rundgang vor einigen Tagen.