In Landau ist am Donnerstag der Thomas-Nast-Nikolausmarkt gestartet. Die Buden und Attraktionen sind auf mehrere Plätze in der Stadt verteilt. Erstmals gibt es eine Eislaufbahn auf dem Untertorplatz. Auf dem Obertorplatz dreht sich zum ersten Mal ein Riesenrad der Familie Göbel. Das Fest ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es herrschen verschärfte Hygieneregeln. Ein 2G-Nachweis ist dort erforderlich, wo Speisen und Getränke vor Ort konsumiert werden. Auch wer mit dem Riesenrad oder anderen Fahrgeschäften fahren und die Eislaufbahn nutzen möchte, braucht den Nachweis, geimpft oder genesen zu sein. An mehreren Standorten sowie am Ausgabefenster des Büros für Tourismus in der Salzhausgasse werden Bändchen fürs Handgelenk ausgegeben. Jedes Bändchen kann über mehrere Tage verwendet werden und kostet einen Euro. In der Marktstraße 29 präsentieren in einem ehemaligen Kik-Markt Kunsthandwerker ihre Produkte.

