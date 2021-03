Mit 16,6 Fertigstellungen von Wohnungen je 1000 Einwohner liegt die Stadt Landau über dem Bundesschnitt bei der vor drei Jahren vereinbarten Wohnraumoffensive. Die hatten Bund, Länder und Kommunen vereinbart, um der Wohnungsnot zu begegnen.

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden in Deutschland 880.354 Wohnungen fertiggestellt. Das entspricht 10,6 Fertigstellungen je 1000 Einwohner. In Landau waren es also im Schnitt sechs Wohnungen je 1000 Landauer. Eine erfreuliche Drei-Jahres-Bilanz, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Pressemitteilung, auf der man sich jedoch nicht ausruhen dürfe.

791 Wohnungen sind in den Jahren 2018 bis 2020 in Landau fertiggestellt worden, die meisten davon im vergangenen Jahr: 301. 87 der Wohnungsneubauten sind in den drei Jahren in Einfamilienhäusern entstanden, 302 in Mehrfamilienhäusern. Der Rest geht auf das Konto „Sanierung im Bestand“. Mehrfamilienhäuser spielten eine große Rolle für die „schnelle“ Versorgung mit Wohnraum im Eigentum sowie ganz besonders im Segment der preisgünstigen Mietwohnungen und im Sozialwohnungsbau, unterstreicht Hirsch. In den kommenden Jahren ist aufgrund der Wohnbaulandentwicklungen in den Stadtdörfern aber auch wieder mit einem größeren Anteil an Ein- und Zweifamilienhäuser zu rechnen.

Wohnraum für alle

Der Stadtchef ist froh, dass die Stadt Landau hinsichtlich des aus dem Wohnraumversorgungskonzept 2016 ermittelten Bedarfs von 2500 neuen Wohnungen bis zum Jahr 2030 im Soll liegt. „Trotz Corona: Wir wollen die Stadt Landau weiter mit Maß und Ziel, nachhaltig und zukunftsorientiert sowie am Bedarf ausgerichtet entwickeln.“ Dazu zählt laut Hirsch neben dem Kampf gegen den Klimawandel, dem weiteren Ausbau der sozialen Infrastruktur und der Gestaltung einer zeitgemäßen Mobilität ganz besonders auch die Schaffung von Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen. „Wir bleiben weiter am Ball.“

Optimistisch stimmen den Oberbürgermeister dabei die weiteren Zahlen aus dem Bauamt: Aus dem Jahr 2020 und den Vorjahren sind rund 200 Baugenehmigungen bekannt, für die noch keine Fertigstellung gemeldet wurde. Das berge ein Potenzial von mehr als 1000 weiteren Wohnungen, die 2021 und danach fertiggestellt würden.

Deutliche Steigerung

Ein Blick auf den sozial geförderten Wohnungsbau zeigt nach Ansicht des Oberbürgermeisters zudem, dass die Beschlüsse, beispielsweise der Bau von Sozialwohnungen durch das städtische Gebäudemanagement oder die Anwendung einer Quotierungsrichtlinie, griffen. Zwischen 2018 und 2020 wurden 119 sozial geförderte Wohnungen bewilligt – wobei eine Steigerung von lediglich 15 bewilligten Wohnungen im Jahr 2018 auf 61 bewilligte Wohnungen im Jahr 2020 zu verzeichnen war.