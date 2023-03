Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Frankenthal, Neustadt und Speyer gibt es schon länger in der Vorweihnachtszeit Eisbahnen. Jetzt zieht Landau beim dezentralen Thomas-Nast-Nikolausmarkt nach. Das neue Angebot wendet sich aber nicht nur an Schlittschuhläufer.

Die nächste Eiszeit kommt bestimmt: Auf dem Untertorplatz vor dem Deutschen Tor wird in Kürze eine Eisbahn aufgebaut. Sie bereichert das Programm des Weihnachtsmarktes,