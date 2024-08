Mit vielen Aktionen und Erlebnissen in der ganzen Innenstadt wirbt der Landauer Einzelhandel auf Initiative der städtischen Wirtschaftsförderung und des Büros für Tourismus für sein „Late Night Shopping“ am morgigen Freitag. Viele Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und beteiligen sich mit individuellen Aktionen.

Besonderer Höhepunkt ist die Kombination aus Weinproben und sonstigen Verkostungen, weiteren kreativen Angeboten und Shopping. Zwei Beispiele: Bei Annas Landpartie in der Kugelgartenstraße bekommt einen alkoholfreien Streuobst-Secco, wer einen Purzelbaum macht. Im Bodymed Center in der Theaterstraße gibt es ein Tattoo Walk-in, bei dem auch spezielle Pfälzer Fineline-Tattoos gestochen werden. Beide Geschäfte haben mit Weltherz in der Theaterstraße und dem Gloria Kulturzentrum die Aktion „Zauberhaftes Landau“ initiiert. Sie richtet sich speziell an Familien und bietet Clownerie, Zauberei, Artistik und vieles mehr an vielen Ecken der Innenstadt.

Was ist noch los?

Was außerdem noch geplant ist: Blattgold & Café am Markt (Marktstraße): Blumen, Essen und Getränke und vieles mehr. Neben einer Weinverkostung wird es auch Live-Musik geben, die für einen besonderen Rahmen sorgt.

Goldjunge-Store & Mola (Kronstraße): Die Kombination aus Sneakern und Streetwear mit Arabic Soulfood und leckeren Traubensäften von Möcklis Traubensaftmanufaktur verspricht ein besonderes Erlebnis.

Gugus Schmeicheleien (Kleiner Platz): Bei Gugus Schmeicheleien finden sich außergewöhnliche Produkte, die der Seele schmeicheln, sowie exklusive Weinproben mit dem Weingut Borell-Diehl aus Hainfeld.

Monogan Café & Sauerteigbäckerei (Theaterstraße): Die Besucher genießen neben einer Weinverkostung durch das Weingut Ullrich aus Pleisweiler-Oberhofen auch leckere herzhafte und süße Kleingebäcke, Brote und Kuchen in der Sauerteigbäckerei monogan in den Uferschen Höfen.

Oel de Vie (Marktstraße): Besucherinnen und Besucher entdecken die feinen Aromen und hochwertigen Zutaten, die die Produkte des Feinkostladens so besonders machen. Sie probieren erlesene Olivenöle und vielfältige Pestosorten und lassen sich von weiteren kulinarischen Köstlichkeiten begeistern.

Brille Schöttinger (Ostbahnstraße): Edle Weine des Weinguts Mathis aus Klingenmünster und spannende Aktivitäten warten auf die Besucher. Und: Es ist ein unterhaltsames Spiel mit tollen Aktionen direkt vor dem Geschäft geplant.

Weltherz (Theaterstraße): Die Besucher lassen sich von den neuesten Trends bei einer Modenschau inspirieren und dürfen sich auf eine musikalische Begleitung von DJ Jonas Lutz freuen, der mit seinen Beats für die perfekte Stimmung sorgt. Dazu gibt es den passenden Lieblingswein vom Weingut Krieger.

WNSTR (Königstraße): Kinder können in einer Malecke weiße Shirts mit tollen Motiven wie Dubbeglas und Weintrauben ausmalen. Textil-Stifte sorgen für bunte, kreative Kunstwerke und jede Menge Spaß.

Dies und noch mehr

Die Stadtverwaltung betont: Die Aufzählung ist nicht abschließend. Zahlreiche weitere Geschäfte sind an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet und bereichern das Late Night Shopping. Ebenso freut sich die Gastronomie der vielen Restaurants und Cafés auf Gäste.

Umrahmt werden alle Angebote und Veranstaltungen von Klavierklängen unter freiem Himmel: Die Aktion „Spiel mich“ mit vier öffentlich zugänglichen Klavieren in der Innenstadt läuft noch bis zum 30. August und lädt dazu ein, gemeinsam die Sommerferien ausklingen zu lassen.