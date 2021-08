Die Landauer Soroptimistinnen haben die Bürger aus Anlass ihres 100. Bestehens mit einer Himmelsliege beschenkt. Sie steht im Goethepark mit Blick auf die große Wiese, die gerne als Liege- und auch Spielfläche genutzt wird. Die Soroptimistinnen sind eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Die Clubs, weltweit über 200, feiern das 100-Jährige mit individuellen Projekten. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der Goethepark als Standort für die Himmelsliege gewählt, da er ein schöner und gut frequentierter Park in Landau ist, der zum Verweilen, Entspannen und Genießen einlädt. Die Stadt würde gerne weitere Liegen dieser Art aufstellen, wenn sich weitere Spender finden. Eine Himmelsliege inklusive Lieferung und Aufstellen kostet rund 1800 Euro. Übrigens: Die Stadt hat in ihren Parkanlagen, auf Spielplätzen, in der Fußgängerzone und entlang von Straßen rund 660 Bänke stehen.