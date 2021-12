Die Naturschutzverbände Nabu, BUND und Gnor begrüßen die Forderung des Landauer Naturschutzbeirates, bei der Flächenwahl für das Landauer Ökokonto zukünftig stärker die räumliche Nähe in den Landauer Gemarkungen zu berücksichtigen.

Bei seiner letzten Sitzung hatte der Beirat, in dem unter anderem auch Vertreter der Jägerschaft, der Winzer und der Forstverwaltung vertreten sind, diese Forderung einstimmig beschlossen. Ziel ist es, die Landauer Artenvielfalt zu erhalten, Biotope zu vernetzen und das Stadtklima zu fördern. Weil im Stadtgebiet kaum noch neue Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen, hatte die Stadt zuletzt 6,7 Hektar Land bei Albersweiler gepachtet. Damit soll das Ökokonto für zukünftige Bauprojekte aufgefüllt werden. Die Pfeffer-und-Salz-Fraktion im Stadtrat und die SPD waren mit diesem Vorgehen der Stadt nicht einverstanden. Weitere Ökoflächen sind in der Südpfalz verteilt, was wohl Landau zugute kommt, die Gemeinden in ihrer Eigenentwicklung aber behindert.

Stadtrand frei halten

In diesem Zusammenhang weisen die Verbände darauf hin, dass weder eine weitere Innenverdichtung noch eine zusätzliche Bebauung am Stadtrand sinnvoll ist. Die aktuell in Landau vorhandenen Grünflächen müssen stattdessen erhalten, aufgewertet und miteinander vernetzt werden. Auch die noch bewirtschafteten Äcker und Weinberge seien erhaltenswerte Teile der Kulturlandschaft und erfüllten wichtige Funktionen für Artenvielfalt und Klimaschutz, heißt es in der Stellungnahme.

Die drei verbände stellen infrage, ob Landau weiter in die Fläche wachsen muss oder ob nicht eine qualitative Weiterentwicklung der vorhandenen Wohn- und Grünflächen hin zu mehr Lebensqualität zukunftsträchtiger wäre. Dazu könne auch die Reaktivierung von Leerstand oder – wo möglich – das Aufstocken von Flachbauten zählen.

Rebhuhn stirbt aus

Der Nabu betont, dass in den letzten Jahren mehrere ehemals regelmäßig in Landau vorkommende Vogelarten wie Kiebitz, Haubenlerche und Flussregenpfeifer verschwunden sind. Das Rebhuhn stehe in Landau kurz vor dem Aussterben. Mit viel Aufwand werde versucht, die letzten Brutpaare zu retten. Auch viele typische Wiesenschmetterlinge seien kaum noch zu finden. Durch die Bautätigkeiten der letzten Jahre hätten sie ihre Lebensräume verloren.

Die verbliebenen Freiflächen in Landau zu verbauen und dafür außerhalb der Stadt Ausgleichsflächen auszuweisen, würde laut BUND auch dem Stadtklima massiv schaden. In heißen Sommern seien Grünflächen mit Bäumen und natürliche Kaltluftentstehungsgebiete von existenzieller Bedeutung. Dem Klimaanpassungskonzept der Stadt zufolge könnten aktuell nur 58 Prozent der Bewohner Landaus innerhalb von fünf Minuten Fußweg eine größere öffentliche Grünfläche erreichen. In der Kernstadt lebten bereits heute rund 15.000 Menschen weiter als 250 Meter von der nächsten Parkanlage entfernt.

Ein Stück Lebensqualität

Gut erreichbare Grünflächen in der Stadt sind laut BUND aber vor allem für Familien mit Kindern und ältere Menschen ein Stück Lebensqualität. „Sie profitieren nicht von Ausgleichsflächen im Pfälzerwald“, schriebt der Bund für Umwelt und Naturschutz. Wenn Erholungsgebiete nur noch mit dem Pkw erreicht werden könnten, laufe das außerdem allen Klimaschutz-Bemühungen zuwider.

Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (Gnor) unterstreicht, dass es letztlich darum gehe, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu schützen. Dazu zählten sauberes Trinkwasser und saubere Luft, aber auch Hochwasserschutz durch ausreichend Versickerungsflächen. Nicht zuletzt seien auch Grünflächen wertvolle CO 2 -Speicher.

Von den Naturschutzverbänden wird beklagt, dass sich viele Ausgleichsflächen, die in den letzten Jahren angelegt wurden, in keinem ökologisch guten Zustand befinden und ihre Funktionen kaum erfüllen. Oft mangelt es an fachkundiger und langfristiger Pflege. Beispiele für gelungene Naturschutzflächen in der Stadt sind die Renaturierung des Birnbachs und der Queich.