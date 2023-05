Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in eine Lagerhalle in Böbingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter mit einem Werkzeug die seitliche Eingangstür auf. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.