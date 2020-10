Als ein 56-jähriger Mercedesfahrer am Montagmorgen auf der Straße von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte er mit dem Auto einer entgegenkommenden 78-jährigen Fahrerin. Dies berichtet die Polizei. Die beiden entgingen nur knapp einem Frontalzusammenstoß. Trotzdem war der Aufprall so heftig, dass der Mercedes des Verursachers erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Beide Unfallbeteiligte wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.