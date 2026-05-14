Eine 17-Jährige hat am Mittwochvormittag völlig die Fassung verloren. Wie die Polizei berichtet, wurden Beamte in ein Landauer Krankenhaus gerufen, weil die junge Frau auf einer Station randalierte. Als sie dingfest gemacht wurde, beleidigte sie die Polizisten und trat mehrfach nach ihnen. Verletzt wurden die Beamten dabei nicht. Die 17-Jährige konnte schließlich beruhigt werden und blieb im Krankenhaus. Der Auslöser für das aggressive Verhalten blieb ungeklärt.