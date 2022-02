Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in den Kindergarten in der Schulstraße in Silz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei durchwühlten die Täter die Büroräume und stahlen Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.