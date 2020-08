Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Kiosk am Schwanenweiher in Bad Bergzabern eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter ein Fenster aufgebrochen, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie den Kiosk und erbeuteten dabei 100 Euro Bargeld. Der Sachschaden, den die Täter verursachten, ist jedoch deutlich höher. Die Polizei beziffert ihn auf etwa 500 Euro. Nur einen Tag später wurde der Polizei ein weiterer Vorfall am Schwanenweiher gemeldet. Unbekannte haben versucht, in das neben dem Kiosk liegenden Materialhaus einzubrechen. Erfolgreich waren sie nicht, lediglich das Schloss und die Tür haben sie beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.