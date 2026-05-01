Von einem kurioser Diebstahl in der Hexennacht berichtet die Polizei Edenkoben. Am Eiscafé Engers in Edenkoben haben Unbekannte eine etwa 1,50 Meter hohe Eiswaffel aus Kunststoff gestohlen, die zu Dekorationszwecken von einer aufgestellten Eisbärenfigur gehalten wurde. Der Deko-Eisbär blieb unversehrt, er wurde ohne seine auffällige Eiswaffel zurückgelassen. Ob die Eiswaffel als spontane „Hexennacht-Trophäe“ diente oder gezielt entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei bittet um Hinweise.