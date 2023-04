Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So mancher Pflegebedürftige versteht nicht, warum so viele Menschen jetzt Maske tragen. Vor allem Demenzkranke verwirrt die Situation. Andere haben mit Einsamkeit oder Ängsten zu kämpfen. Der Alltag in den Tagespflegeeinrichtungen hat sich wegen Corona verändert.

Die lichtdurchfluteten Räume in der Landauer Otto-Hahn-Straße wirken fast wie ein Ferienhotel. Tatsächlich aber werden hier im Tagesbegegnungszentrum Hochbetagte von montags bis