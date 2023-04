Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz erster Lockerungen der Corona-Beschränkungen wollte die Stadt Landau bis Juni Knöllchen sparsam verteilen. Etwa auf Ganztagesparkplätzen wie im Nordring. Jetzt macht sie die Rolle rückwärts. Wie ist die Lage im Landkreis?

Wenn Jessica Haag durch Bad Bergzabern läuft, hat sie ein Auge auf Fahrzeuge, die am Straßenrand abgestellt wurden oder auf Parkplätzen in der Kurstadt stehen. Zumindest in ihrer