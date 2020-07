Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Geschäft in Birkweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, durchtrennten die Täter den Gitterzaun auf der Rückseite des Garten- und Getränkemarkts. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie ins Innere des Gebäudes, wo sie die Büroräume durchwühlten und einen dreistelligen Bargeldbetrag stehlen konnten. Es wird noch ermittelt, ob weitere Gegenstände entwendet wurden. Der Gesamtschaden beträgt laut Schätzung der Polizei etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.