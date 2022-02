Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in ein Firmengebäude in der Straße Am Schlossberg in Burrweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchwühlten Büroräume und Regale. Lediglich einen geringen Bargeldbetrag konnten sie entwenden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Die Polizei bittet im Hinweise unter Telefon 06323 9550.