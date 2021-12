Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Firmengebäude im Schlossberg in Burrweiler eingebrochen. Laut Polizei hatten die Täter ein Toilettenfenster aufgehebelt. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten sie Bargeld. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.