Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus im Burgenring in Annweiler eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr. Die Täter durchwühlten das komplette Anwesen. Nach Angaben der Bewohner wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2870 entgegen.