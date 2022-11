Die Landauer Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen am vergangenen Samstag. Betroffen waren jeweils Einfamilienhäuser. Vermutlich in den Abendstunden zwischen 19 und 22 warfen Unbekannte ein Fenster eines Anwesens im Offenbacher Queichtalring ein und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Laut Polizei stahlen die Täter unter anderem Schmuck. Der Gesamtschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Ebenfalls in Offenbach, im Pommernring, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. Durch ihren Versuch, das Fenster aufzuhebeln, wurde laut Polizei jedoch die vorhandene Alarmanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin.

Zimmer durchwühlt

In Ilbesheim hingegen schützte keine Alarmanlage das Haus in der Wasgaustraße. Wie die Beamten berichten, betraten die Einbrecher durch die Terrassentür, welche eingeschlagen wurde, das Anwesen. Die Zimmer wurden durchwühlt, jedoch nach Angaben der Hauseigentümer augenscheinlich nichts entwendet.

Ein vierter und ähnlicher Fall ereignete sich in Landau: Laut Polizei schlugen Unbekannte gegen 22.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Drachenfelsstraße ein. Anschließend durchwühlten sie die Räume. Auch hier ist das Diebesgut noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Ob es bei den Einbrüchen einen Zusammenhang gibt, das ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.