Binnen einer Stunde hat die Polizei gegen acht Autofahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Fahrer waren auf der B10 in Höhe Landau-Godramstein im Baustellenbereich zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 95 Kilometern pro Stunde gemessen, obwohl dort Tempo 50 erlaubt ist. Ihn erwartet ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot, teilt die Polizei mit. Bei einer anschließenden Kontrolle auf der L516 zwischen Edenkoben und Maikammer wurden zwölf Autofahrer sanktioniert, weil sie die dort Tempo 50 überschritten.