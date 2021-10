Andreas Schlick, seit fünf Jahren Redakteur in der Lokalredaktion Landau, wechselt zur RHEINPFALZ am SONNTAG. Landau war die erste Redakteursstelle für den heute 35-Jährigen nach seinem Volontariat von 2014 bis 2016. Es war für ihn vertrautes Terrain. Nicht nur, weil Schlick in Herxheim und Hayna aufgewachsen ist und in Landau die Kneipenwelt gut kennt. Der vielseitig interessierte Journalist ist 2009 als Praktikant zur Lokalredaktion gestoßen und ihr seitdem treu geblieben. An der Universität Landau hat er das Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und Psychologie mit dem Magister-Grad abgeschlossen. Die Lokalredaktion schätzt den leidenschaftlichen Südpfälzer als streitbaren Geist, der viele gute Impulse gegeben hat und jede Diskussion belebt. Schlick ist verheiratet und lebt in Landau.