In der Nacht auf Dienstag, 4. Januar, wurden in Siebeldingen, Landau-Dammheim, Walsheim und Böchingen zehn Autos aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei schlugen die unbekannten Täter jeweils eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere der Fahrzeuge, die sie dann nach Wertsachen durchsuchten. Gestohlen wurden unter anderem zwei Geldbörsen mit EC-Karten und Bargeld, ein Laptop und in einem Fall gar eine Winterjacke. In einigen Fällen konnten die Täter keine Beute machen. Da jedoch an allen Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen wurden, entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei spricht von etwa 8000 Euro. Die Kripo Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Polizei gibt Tipps

Die Polizei rät, das Auto in der Garage abzustellen, wenn es eine gibt, und diese zu verschließen. Ansonsten sollte das Auto an gut einsehbaren, beleuchteten und, wenn möglich, belebten Straßen stehen. „Lassen Sie keine Wertsachen oder

Bargeld sichtbar im Auto liegen“, heißt es weiter. Auch die mobile Halterung fürs Navi sollte beim Verlassen des Fahrzeugs entfernt werden. Außerdem bittet die Polizei darum, jeden Diebstahl zu melden und nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vorzunehmen.