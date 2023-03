Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tag eins nach der wochenlangen Pause, die Landauer Händler wegen der Corona-Pandemie einlegen mussten: In der Innenstadt soll nach den Lockerungen der Beschränkungen ein Stück Normalität zurückkehren. Gibt es nun den großen Ansturm auf die Geschäfte?

„Willkommen zurück Landau“ steht in roter Schrift auf einer Kreidetafel. Sie hängt am Fenster des Restaurants „Fünf Bäuerlein“ in der Theaterstraße.