Zum zweiten Mal gibt es in Landau eine Kinderstadt der Landauer Jugendförderung. Maximilian berichtet, was sich am Mittwoch, dem dritten Tag, getan hat.

An Tag drei der Kinderstadt sind wir alle so richtig in der Stadt angekommen und wissen, wie wir die gemeinsame Zeit verbringen wollen. Mir als Reporter hat das Spiel „capture the flag“ besonders gut gefallen und deshalb möchte ich den Lesenden erklären, wie es funktioniert. Wir haben es heute Morgen und heute Mittag in der Kinderstadt gespielt.

Es gibt zwei Teams und jedes Team hat eine Spielseite, welche durch Seile und Hütchen eingezeichnet ist. Jedes Team hat eine Fahne, die im Spielfeld versteckt wird. Das gegnerische Team hat die Aufgabe, die Flagge zu finden und auf die eigene Seite zu bringen. Sobald man von einer Person aus dem gegnerischen Team gefangen wird, muss man durch Abklatschen des eigenen Teams erst wieder frei gemacht werden.

Außerdem haben in der Mittagspause viele Kinder, auch ich, Fußball gespielt. Das hat viel Spaß gemacht, obwohl mein Team 3:2 verloren hat.

In der Kreativwerkstatt haben wir Nagelbilder und Wikingerschach gebaut. Die Nagelbilder haben wir in einer Ausstellung aufgebaut. So kann sich jedes Kind in der Kinderstadt unsere Kunst anschauen.

Jetzt komme ich zu unserem Tageshighlight, dem Besuch der Feuerwehr Landau. Acht Kinder durften in das Arbeitsfeld der Feuerwehr reinschnuppern. Manche der Kinder konnten sich ein Bild über das Feuerlöschen machen, andere sich über die Schläuche informieren lassen, und wieder andere haben sich das große Feuerwehrauto anschauen dürfen. Nach dem Mittagessen sind die Kinder zusammen mit den Feuerwehrleuten losgefahren, um ein Feuer zu löschen.

Heute gab es auch im Kaufhaus ein Tagesangebot: ein Notizblock mit Geheimtinte. Diese kann man nur mit einem blauen Licht sehen, das am Stift angebracht ist.

Außerdem war besonders, dass das Bürgermeister-Duo ein Kinderstadtfest für den Freitag organisieren möchte. Hierzu haben sie auch unsere Eltern, Freunde und Familien eingeladen. Wir freuen uns auf die letzten beiden Kinderstadttage 2024 und sind gespannt, was wir den Lesern der RHEINPFALZ weiterhin berichten können.