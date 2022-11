Zwei junge Leute sind auf dem Heimweg mitten in der Nacht in der Marktstraße in Landau von zwei Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei meldet, wurden die 15- und der 24-Jährige am Dienstag gegen 1.40 Uhr von zwei Männern provoziert und körperlich angegangen. Der 24-Jährige wurde zu Boden gerissen und getreten. Dabei verlor er mehrere Zähne und erlitt eine Jochbeinprellung. Auch die 15-Jährige wurde zu Boden gerissen und erlitt durch Tritte eine Jochbein- sowie Nasenprellung. Die Täter konnten zunächst flüchten. Die Polizei verdächtigt zwei 17 und 18 Jahre alte Landauer, gegen die ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.