In der Festhalle in Landau soll im Laufe der kommenden Woche eine Teststation für die landesweite Aktion „Testen für alle“ eröffnet werden.

Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Freitag informierte, würden Freiwillige gemeinsam mit den Ehrenamtlichen der DLRG Landau sowie Stadtholding-Bediensteten dort testen. Die Öffnungszeiten sind noch nicht festgelegt, es würden noch Details abgestimmt, unter anderem mit dem Land.

Thomas Hirsch unterstreicht, der Fahrplan für weitere Lockerungsschritte müsse sich erst noch in der Praxis beweisen. „Wichtig ist aber auch, dass wir schneller impfen und uns an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten sowie mehr testen, um die Öffnungsschritte möglichst zu beschleunigen.“ Die Verwaltung hat übrigens den Frauen und Männern, die bei der Landtagswahl am 14. März als Wahlhelfer im Einsatz sind, ein Testangebot unterbreitet.

Bereits drei Angebote

Die neue Teststation in der Festhalle soll die Kapazitäten für Schnelltests in Landau erhöhen. Auch beim zusätzlichen Testen stimme sich die Stadt mit dem Landkreis Südliche Weinstraße ab, heißt es in der Mitteilung. In der Stadt führen das DRK und die DLRG an ihren jeweiligen Standorten weiterhin Schnelltests durch; ebenso der private „Coronatest Landau Drive-In“.

An der gemeinsamen Teststation von Stadt und Kreis in den Grabengärten werden mit Unterstützung der Bundeswehr weiterhin vorrangig PCR-Tests genommen. Das Aufkommen dort werde sich vermutlich erhöhen, mutmaßt die Verwaltung, da positive Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden müssten.