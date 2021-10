Zum 14. Lesesommer in Rheinland-Pfalz der fast 200 kommunalen und kirchlichen Bibliotheken hatten sich in Landau 495 Jungen und Mädchen angemeldet. 260 von ihnen schafften es ins Ziel, weil sie in der vorgegebenen Zeit mehr als drei Bücher gelesen haben. Laut Stadtverwaltung wurden 3272 Bücher „verschlungen“. Bürgermeister Maximilian Ingenthron übergab in der Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz die drei Hauptpreise. Sakine Hosseini bekam als Erstplatzierte ein Tablet, Paul Arneth kann ab sofort mit seinem neuen City-Roller durch die Stadt flitzen, und Lilli Schwarz freute sich über einen Sitzsack. Die Gewinner wurden ausgelost. Alternativ konnten die Kinder und Jugendlichen zu den gelesenen Büchern Bilder malen. Sie sind noch bis Ende Oktober in der Stadtbibliothek ausgestellt. Neben den drei Hauptgewinnen wurden weitere 42 Preise verlost, überwiegend Wertgutscheine.

Nach 40 Jahren in Ruhestand

„In unserer Stadtbibliothek gibt es so viel Spannendes zu entdecken. Deshalb ist es wirklich schön zu sehen, dass es in unserer Stadt so viele leidenschaftliche junge Leserinnen und Leser gibt und dass sie die großen Ferien genutzt haben, in fantastische Bücherwelten einzutauchen,“ unterstrich Ingenthron und wies darauf hin, dass die Beteiligung in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren noch mal gestiegen sei. Der Bürgermeister dankte dem Team der Stadtbibliothek, besonders der Bereichsleiterin der Kinder- und Jugendbibliothek, Doris Geyer, die nach 40 Dienstjahren in der Stadtbibliothek jetzt in den Ruhestand geht und alle Lesesommer organisiert hat.