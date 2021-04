Auf einem Gartengrundstück unmittelbar gegenüber des Arzheimer Friedhofs sind zwischen dem 12. und dem 26. März gleich sechs junge Obstbäume beschädigt worden. Nach Mitteilung der Polizei wurden die Stämme im Bereich der Veredelungsstelle vermutlich mit einer Axt eingeschlagen, sodass sie nicht mehr zu retten sind. Die Polizei bittet Passanten oder Spaziergänger, die in den vergangenen drei Wochen insbesondere in den Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.