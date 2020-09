Beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in Landau haben am Wochenende rund 120 Bürger mitgemacht.

Große und kleine Hände packten bei den fünf Projekten in der Südpfalzmetropole an, um eifrig zu mauern, Wände zu streichen, Bäume und Büsche zu schneiden, Blumen und Kräuter zu pflanzen, und vieles mehr. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler sind mit der Bilanz mehr als zufrieden.

„Auch so kann ein gutes Miteinander in Landau aussehen: Wenn wir alle Hand in Hand arbeiten und gemeinsam mitanpacken, kann etwas ganz Großes entstehen“, betont Oberbürgermeister Hirsch. Das zeige das Ergebnis nach acht Stunden gemeinsamer Arbeit.

So freut sich der SSC über die neue Farbe an den Wänden seines Kraftraums, der Grillhütte und des Geräteschuppens und das Gemeindezentrum St. Elisabeth über seine neue Grünanlage mit Rosen-Lavendelbeet. Beim Horstsportverein haben die Helferinnen und Helfer Platz für ein Beachvolleyball-Feld geschaffen, und im Garten der evangelischen Kindertagesstätte in Godramstein können die Kinder jetzt wieder ausgelassen auf ihrem erneuerten Kletterhügel toben.

Die meisten Freiwilligen – insgesamt 60 Personen – waren auf dem Außengelände des Max-Slevogt-Gymnasiums im Einsatz. Sie arbeiteten im Schulgarten, legten einen Barfußpfad an, erneuerten das Dach und die Regenrinne des Gartenhäuschens und bereiteten den Boden für ein grünes Klassenzimmer. Laut Ehrenamtsbeauftragter Kemmler hätten es die Helfer bei guter Laune und bestem Wetter geschafft, trotz vorbildlichem Einhalten der Corona-Beschränkungen, eine großartige Gemeinschaftsaktion auf die Beine zu stellen.

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar ist 2008 zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden – Hessen – Pfalz ins Leben gerufen worden. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im September durchgeführt. Der Aktionstag ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements und wurde im Corona-Jahr 2020 von 4500 Freiwilligen in 65 Kommunen bei rund 300 Projekten begangen.