Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn von Suchtprävention die Rede ist, sehen viele gleich einen erhobenen Zeigefinger vor sich, denken an strenge Verbote. Dass es auch ganz anders geht, dass man Jugendlichen Spaß, Lebensfreude und neue Perspektiven als bestes Rezept gegen Drogen und zu viel Alkohol vermitteln kann, das beweist eine vergnügte Theatertruppe der besonderen Art. „Requisit“ heißt das Team von Improvisationskünstlern aus Frankfurt, das in der vergangenen Woche in der Südpfalz unterwegs war.

Requisit – das sind fünf Akteure und zwei Musiker, die eines gemeinsam haben: Sie bringen selbst Suchterfahrung mit; sie sind bereit, darüber zu reden, und bauen