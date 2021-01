Südpfalz. Die Koordinierungsstelle von Stadt und Kreis für Fahrten zum Corona-Impfzentrum nach Wörth meldet 125 Anrufe binnen der vergangenen 14 Tage. Das Angebot werde sehr gut angenommen.

25 Fahrten seien bereits vermittelt worden. Das Fahrangebot richte sich an Menschen aus dem Kreis SÜW und der Stadt Landau, die einen Termin im Impfzentrum in Wörth vereinbart haben, denen aber keine Fahrmöglichkeit zur Verfügung steht. Für sie werde ein kostenloser Transport durch ehrenamtliche Helfer organisiert. Auch Fahrten zu dem Impfzentrum in Neustadt würden koordiniert. Die Stelle ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 06341 940444 zu erreichen.

Der Standort des Impfzentrums am äußersten Rand der Südpfalz war von vielen Bürgern kritisiert worden. Mitte Februar soll ein weiteres Impfzentrum in Landau seinen Betrieb aufnehmen.