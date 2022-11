Die Südpfälzer sind sauer: Die Ankündigung der Landesregierung, den Betrieb der Impfzentren zum Jahresende einzustellen, stößt den Verantwortlichen bitter auf. Sie fühlen sich überrumpelt. Das Vertrauen in die Behörde ist erschüttert.

Landesweit sind noch 22 kommunale Impfzentren in Betrieb, darunter eines im Landauer Gewerbegebiet für die Stadt und den Kreis Südliche Weinstraße und eines im Germersheimer Gewerbegebiet. Damit ist nun Schluss, denn das Land kündigt die Kostenübernahme auf. Weil sich der Bund aus der Kofinanzierung zurückziehe, wie es zur Begründung heißt.

Die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums stößt im Landkreis und in der Stadt Landau auf deutliche Kritik. „Die Entscheidung aus Mainz ist ein abrupter Richtungswechsel. Sie kommt mit nicht mal sechs Wochen vor Jahresende sehr kurzfristig, überrumpelt uns völlig unerwartet und steht konträr zu dem Konzept, das uns bisher vom Land vorlag“, empören sich Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Auch der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel zeigte sich verärgert.

Im Februar 2021 ist das Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße in Landau eröffnet worden. Foto: Iversen

Ressourcen gebunden

Seefeldt und Hirsch führen an, es seien Hunderte Arbeitsstunden zur Vorbereitung einer neuen kommunalen Impfstelle in den vergangenen Monaten geleistet worden, was sich nun von einem auf den anderen Tag erübrigt habe. „Die Ressourcen unserer Verwaltungen wurden in der aktuellen, ohnehin extrem arbeitsintensiven Zeit offenbar sinnlos gebunden. Für die Vorbereitung auf ein Konzept, das nun kurzfristig seitens des Ministeriums überworfen wurde. Alle internen Planungen seit April zu diesem Thema sind damit mit einem Fingerschnippen aus Mainz dahin“, beklagen Hirsch und Seefeldt.

Beide hatten sich auf die grobe Planung des Landes vom April verlassen, wonach es ab dem kommenden Jahr ein dauerhaftes staatliches Impfangebot geben sollte, angesiedelt bei den Gesundheitsämtern. Die Stadt Landau und der Kreis SÜW hatten sich bereits verständigt, dies in die Obhut des Kreises zu geben. Bei ihm ist das gemeinsame Gesundheitsamt angesiedelt, die Räume sind im ehemaligen Gebäude der Inter-Union in der Klaus-von-Klitzing-Straße am Media-Markt. Der Umzug musste jetzt abgesagt werden. Technik und Mobiliar seien größtenteils bereits angeschafft oder bestellt, die Mietverträge langfristig geschlossen worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Während die Kosten für das aktuelle Impfzentrum bei monatlich 11.000 Euro Kaltmiete liegen, waren für die Impfstelle beim Gesundheitsamt 6000 Euro pro Monat Kaltmiete veranschlagt.

Wir müssen’s ausbaden

Das Personal wird nun nicht in die neue Impfstelle übernommen werden können. Die Arbeitsverträge, zumeist befristet bis 31. Dezember, müssen damit kurz vor Weihnachten gekündigt werden. Betroffen sind sieben Medizinische Fachangestellte (MFAs) oder Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTAs) und fünf Verwaltungskräfte, die derzeit noch am Check-in oder Check-out beschäftigt sind. Ärzte sowie Apotheker waren auf Honorarbasis beschäftigt.

„Das Land hält sich nicht an das eigene Konzept. Unsere Verwaltungen sowie das Personal des Impfzentrums müssen das nun ausbaden“, klagen Seefeldt und Hirsch. „Die Entscheidung aus Mainz kam so plötzlich, dass wir mit dem Großteil der Belegschaft der Impfstelle noch gar nicht persönlich reden konnten. Dienstags ist dort ja geschlossen. Sie erfahren von den Entwicklungen nun gegebenenfalls aus den Medien. Ein ganz schlechter Stil, der uns nun unverschuldet auch als Arbeitgeber trifft.“

An manchen Tagen gab es lange Schlangen vor dem Impfzentrum, hier im April 2021. Foto: Iversen

Entscheidung falsch

Die Impfstelle ist damit gestorben. Denn das in Eigenregie und auf eigene Kosten zu stemmen, ist Stadt und Kreis finanziell nicht möglich, bekräftigen die Verwaltungschefs. Sie halten das Vorgehen des Landes nicht nur in der Art und Weise für unfassbar. Auch sachlich halten sie die Entscheidung für falsch, denn staatliche Impfstellen hätten in Zukunft ein noch stärkerer präventiver Baustein der öffentlichen Gesundheitsversorgung sein können.

„Als Bestandteil unseres allgemeinen Gesundheitsschutzes – sei es für mögliche weitere Varianten des Coronavirus, sei es für mögliche starke Grippe-Epidemien oder für andere Gesundheitskrisen, an die wir jetzt noch nicht mal denken“, ergänzen Seefeldt und Hirsch. Aus den vergangenen knapp drei Jahren Corona müsse die Lehre gezogen werden, bei künftigen Krisen durch bessere Vorbereitung „vor die Lage“ zu kommen. „Einfach wieder alles zurückbauen und abwarten – das ist nicht verantwortlich, sondern zeugt davon, unvorbereitet zu sein, was unsere Gesellschaft erst anfällig für Krisen macht“, meinen Landrat und Oberbürgermeister.

Ministerium unzuverlässig

Der Eindruck von der Arbeit des Gesundheitsministeriums, unzuverlässig und sprunghaft zu sein, habe sich in den südpfälzischen Verwaltungen erhärtet, so die beiden Verwaltungschefs: „Das Vertrauen ist massiv beschädigt. Wie sollen wir künftig entscheiden, auf welche Konzepte und Planungen des Ministeriums wir uns verlassen sollen und welche wahrscheinlich doch nicht umgesetzt werden?“

Das Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße 29 war am 24. Februar 2021 in Betrieb genommen worden. Zunächst hatten die Stadt und die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim ein gemeinsames Südpfalz-Impfzentrum im Wörther Hafengebiet betrieben. Doch die Verantwortlichen reagierten auf die heftige Kritik nach dem Impfstart im Januar 2021 am dezentralen Standort und richteten in Landau ein weiteres Zentrum ein.