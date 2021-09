Das Impfzentrum in Landau bleibt nur noch bis Ende des Monats offen. Darauf weisen die Stadt und die Kreisverwaltung SÜW hin. Die letzten beiden Öffnungstage sind Mittwoch, 29. September, von 12 bis 16.30 Uhr und Donnerstag, 30. September, von 8 bis 16.30 Uhr. „Im Impfzentrum Landau/SÜW wurden bisher mehr als 102.500 Impfungen verabreicht“, sagen Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt laut einer gemeinsamen Mitteilung. Sie appellieren an alle bisher Ungeimpften, sich an einem der beiden Öffnungstage noch eine kostenlose Impfung im Zentrum verabreichen zu lassen. Die Zweitimpfung müsse dann über einen Hausarzt erfolgen.