Das zweite Impfzentrum in der Südpfalz kommt nach RHEINPFALZ-Informationen in die Landauer Albert-Einstein-Straße 29. Dort steht ein leerstehendes Gebäude, das früher von Trost Auto-Service genutzt wurde.

Die Kritik am Standort des Landesimpfzentrums für die Südpfalz in Wörth war nach Impfstart immer lauter geworden. Am Samstagabend hatte die Stadt Landau angekündigt, zusammen mit dem Kreis Südliche Weinstraße ein weiteres Impfzentrum in Landau einzurichten – sofern das Land zustimmt. Noch am Sonntag kamen positive Signale aus Mainz.