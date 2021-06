EU-weit gültig, keine Verlustgefahr beim gelben Impfausweis und einfach zu handhaben: Im Impfzentrum der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße wird ab sofort der digitale Impfnachweis ausgegeben. Alle Menschen, die im Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße geimpft werden, erhalten am Check-Out-Schalter ein sogenanntes EU-Covid-Impfzertifikat mit QR-Code, das sie anschließend mit dem Smartphone einscannen können. Zusätzlich gibt es den Impfnachweis mit QR-Code im Anschluss auch per Mail. Das haben Stadt- und Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt nennen dies einen weiteren wichtigen Schritt, „um den Zugang zu mehr Freiheiten noch weiter zu vereinfachen“. Insbesondere in der nun bevorstehenden Urlaubszeit könne ein digitaler Nachweis das Reisen innerhalb der EU komfortabler gestalten.

Der digitale Impfnachweis ist ein zusätzliches Angebot. Das offizielle ärztliche Dokument ist nach wie vor der gelbe Impfausweis, der, genau wie das weiße Einlegeblatt, als Nachweis über eine Corona-Schutzimpfung anerkannt bleibt. Doch viele Nutzer finden den großen Impfausweis unpraktisch oder fürchten, ihn zu verlieren.

„Alle Personen, die im Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße bereits ihren vollständigen Impfschutz erhalten haben, bekommen ihren Impfnachweis mit QR-Code automatisiert per E-Mail und per Post vom Land zugesandt“, versprechen die beiden Impfkoordinatoren Stefan Krauch und Bastian Dietrich. Der Versand solle den Angaben aus Mainz zufolge in spätestens zwei Wochen starten. Nach wie vor ist ein Impfnachweis mit QR-Code aber auch in Apotheken erhältlich.

Eingescannt wird der QR-Code mit der vom Bund beziehungsweise vom Robert-Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellten Corona-Warn-App oder der CovPass-App. Weitere Informationen zum digitalen Impfnachweis gibt es auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums unter oder auf www.digitaler-impfnachweis-app.de.