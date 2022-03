Die Kommunale Impfstelle der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße in der Landauer Albert-Einstein-Straße ist ab dieser Woche auch samstags geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten sind montags von 8 bis 15.45 Uhr, mittwochs von 8 bis 12.45 Uhr, donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr, freitags von 8 bis 12.45 Uhr und samstags von 9 bis 12.45 Uhr. Mittwochs wird ausschließlich der Novavax-Impfstoff verimpft; an allen anderen Tagen gibt es Biontech und Moderna. Eine Terminvereinbarung ist an keinem der Tage erforderlich. Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt bezeichnen die Infektionslage trotz der bundesweiten Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen als nach wie vor besorgniserregend. Sie appellieren daher an die Solidarität der Menschen in Stadt und Kreis und bitten diese, sich impfen zu lassen. Senioren über 70, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie alle, die in Pflegeeinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen tätig sind, sollten auch die vierte Impfung wahrnehmen. Auch wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die vierte Impfung ab 60 befürwortet, könne ein solches Angebot wegen der fehlenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission noch nicht gemacht werden.