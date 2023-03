Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ruckzuck war alles vorbei, erinnert sich Anni Greim. Sie wohnt im Katholischen Altenzentrum in Landau. Anfang Januar startete die Einrichtung als erste in der Stadt mit der Corona-Impfung. Wie hat die Seniorin den Tag erlebt? Hatte Sie Sorgen? Und was ist mit Nebenwirkungen?

Es regnet. Draußen vor dem Haupteingang des Katholischen Altenzentrums in der Zweibrücker Straße ist es ruhig. „Heute ist niemand unterwegs. Nur die Autos rauschen vorbei“, berichtet