Im Kreis Südliche Weinstraße wird es zusätzliche Impfaktionen unter Federführung der Kreiswasserwacht des DRK-Kreisverbands SÜW geben. Der erste Termin soll am Dienstag, 30. November, von 17 bis 22 Uhr in der Turn- und Festhalle in Offenbach, Essinger Straße 90, sein. Über weitere Termine werde rechtzeitig informiert, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kreishaus.

Landrat Dietmar Seefeldt begrüßt die Initiative des DRK. Zudem freue er sich darüber, dass das Impfzentrum in Wörth wieder geöffnet werde. „Unser Engagement hat sich gelohnt.“ Seefeldt hatte sich gemeinsam mit Landrat Fritz Brechtel (Germersheim) und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch mehrfach beim Land für die Wiederaufnahme des Betriebs in Wörth stark gemacht. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen dort auf Hochtouren.

Termine über das Land

Weitere schnelle Impfangebote seien jetzt sehr wichtig: „Den Weg aus der Pandemie bietet nur die Impfung. Deshalb bitte ich Sie: Nutzen Sie die Möglichkeiten und lassen Sie sich impfen – sei es bei Impfaktionen vor Ort, im Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz oder bald im Landesimpfzentrum in Wörth.“

Nach dem grünen Licht aus Mainz für das Impfzentrum im Wörther Hafen haben bereits die ersten Menschen am Bürgertelefon nachgefragt, wann und wo sie sich anmelden können. Die Kreisverwaltung Germersheim bittet die Bevölkerung um etwas Geduld, denn vieles müsse jetzt mit dem Land abgestimmt werden.

Die Einrichtung in der Mobilstraße in Wörth soll am Mittwoch, 24. November, öffnen: Immer montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Termine können ab Donnerstag, 18. November, über das Land vereinbart werden – entweder über Telefon 0800-5758100 oder über die Plattform www.impftermin.rlp. Eine Drittimpfung ist derzeit nur für Menschen möglich, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt – unabhängig vom Alter der zu impfenden Person.