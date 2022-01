Die Reha Med GmbH in Herxheim wird auch im neuen Jahr, sofern genügend Impfstoff zur Verfügung steht, freitags von 15.30 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr in der Herxheimer Festhalle Schutzimpfungen gegen Corona anbieten. Das teilt Manuel Eisinger, Assistent der Geschäftsführung, mit. Am kommenden Samstag, 8. Januar, wird die Impfzeit nach und nach bis 18 Uhr erweitert, weil ausreichend Impfstoff verfügbar ist, so Eisinger. Es werden Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen (nach drei Monaten) angeboten, auch für 12- bis 18-Jährige. Termine können über die Website www.impfen.reha-herxheim.de vereinbart werden. Dort sind auch Unterlagen zu finden, die ausgefüllt zum Termin mitzubringen sind.