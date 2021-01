Aufgrund der teils widersprüchlichen Meldungen in den vergangenen Tagen sind einige Senioren verunsichert, ob ihre Impftermine im Landesimpfzentrum in Wörth in der kommenden Woche bestehen bleiben oder nicht.

Stefan Kuntz aus Mörzheim fragte am Freitagmorgen bei der Hotline nach, ob seine Eltern auch tatsächlich am Montagmorgen geimpft würden. Eine schriftliche Bestätigung für ihren Impftermin hatten sie erhalten. Nein, bekam Kuntz zur Auskunft, die Termine für seine Eltern müssten verschoben werden.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ korrigierte das Gesundheitsministerium in Mainz diese Auskunft. Am Montag würden alle geplanten Impfungen vorgenommen, ebenso am kommenden Dienstag. Erst die ab Mittwoch, 27. Januar, terminierten Erstimpfungen müssten um etwa drei Wochen verschoben werden.

Wegen der Impfstoff-Lieferengpässe durch den Bund müssten landesweit rund 30.000 Termine zur Erstimpfung nach hinten verschoben werden. „Alle Betroffenen werden per Brief sowie per Mail – sofern uns eine Mailadresse vorliegt – über die Terminverschiebung informiert und erhalten dabei direkt zwei neue Termine zugewiesen“, teilt das Ministerium mit. Die Schreiben wurden am Freitag beziehungsweise werden am Samstag versandt. Alle bereits terminierten Zweitimpfungstermine bleiben bestehen, versichert das Gesundheitsministerium.

Mehr zum Thema