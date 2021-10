Nun hat sich das Landesgesundheitsministerium zu der Verzögerung beim Start der Corona-Schutzimpfungen durch das Impfbus-Team am Dienstag auf dem Landauer Uni-Parkplatz geäußert. Der Fahrer des Impfstoffes war in einen Unfall verwickelt, sagt eine Sprecherin der Mainzer Behörde.

Am Dienstag hatte es in Landau Probleme gegeben: 60 bis 80 Personen warteten ab 8 Uhr auf den Start der Impfungen durch das Team des DRK. Um 8.10 Uhr sagte ein Teammitglied, dass der Impfstoff erst später geliefert werde, dann müsse man ihn noch in Spritzen aufziehen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier