Das war’s: Die kommunale Impfstelle in Landau ist geschlossen. Knapp zwei Jahre lang wurde in der Albert-Einstein-Straße gegen Corona geimpft. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit – und sie können ihren Ärger über Mainz nicht verhehlen.

Viel los ist nicht an diesem Donnerstagmittag in der Kommunalen Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße. Vom Trubel, der hier einst tagtäglich herrschte, ist keine Spur. Die große Halle in der Albert-Einstein-Straße gleicht eher einer Geisterstadt. Statt Menschen bevölkern nur akkurat angeordnete Stühle den Wartebereich. Auch in den Impfkabinen fristen die Sitze ein einsames Dasein. Nur vereinzelt kommt jemand vorbei, um sich den Piks zum Schutz vor dem Coronavirus abzuholen. An diesem letzten Öffnungstag sind es binnen acht Stunden noch 119 Impflinge, wie Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh mitteilt.

Es ist noch nicht allzu lange her, da bot sich ein gänzlich anderes Bild. So wurden etwa am 29. April 2021 fast 1800 Impfungen in zwölf Stunden verabreicht, das sind 150 Impfungen pro Stunde. Sowohl drinnen als auch draußen vor der Halle wimmelte es nur so vor Menschen, die sich einen Piks setzen lassen wollten. Insgesamt wurden seit der Eröffnung im Februar 2021 laut Bodenseh rund 55.000 Erst-, 53.000 Zweit-, 15.000 Dritt- und 6.100 Viertimpfungen in der Albert-Einstein-Straße 29 verabreicht. Das macht unter dem Strich fast 130.000 Corona-Schutzimpfungen. Etwa 5000 davon haben Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren erhalten.

Das sind immense Zahlen für eine Einrichtung, die zunächst gar nicht vorgesehen war. Denn als es im Januar 2021 losging mit dem Spritzen gegen die Pandemie, gab es in der Südpfalz nur einen zentralen Standort in Wörth. Schnell wurde aber klar, dass gerade für die damals priorisierte Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen die weiten Wege aus Landau oder dem Landkreis SÜW bis in den südlichsten Zipfel der Südpfalz eine Tortur sind. Am 24. Februar wurde schließlich der Betrieb in Landau aufgenommen.

Das Personal in der Impfstelle hat die Kittel an den Nagel gehängt. Foto: Iversen

Fazit fällt positiv aus

Zum Rückblick auf diese knapp zwei Jahre haben sich nun diejenigen versammelt, die für den reibungslosen Ablauf verantwortlich waren: Stefan Krauch und Olaf Schmitt als Impfkoordinatoren der Stadt Landau, Bastian Dietrich und Marco Roth als Impfkoordinatoren des Landkreises Südliche Weinstraße und der Vize-Präsident des Landauer DRK Peter Wollny, der Ärztlicher Fachberater des Landauer Impfzentrums war. „Es war fordernd“, sagt Dietrich. „In den letzten zwei Jahren habe ich die Kollegen hier öfter gesehen als die Familie.“ Das Fazit fällt unter dem Strich unisono positiv aus.

Dietrich erinnert sich an die Anfangszeit zurück, als der Impfstoff ein knappes Gut war und mit größter Vorsicht transportiert und eingelagert werden musste. Die Kühlkette durfte nicht unterbrochen, Erschütterungen mussten unbedingt vermieden werden, um die kleinen Fläschchen mit der wertvollen Flüssigkeit nicht zu beschädigen. „Wie den Heiligen Gral“ habe man die tägliche Lieferung behandelt, sagt Dietrich. „Den Impfstoff hierher zu bringen war immer die erste Meisterleistung des Tages.“ Mit der Zeit wurde man jedoch immer routinierter, zudem vereinfachten sich Transport und Lagerung. Verluste gab es bis zum Ende kaum, wie Dietrich berichtet.

Vor nicht allzu langer Zeit gab es lange Schlangen vor dem Landauer Impfzentrum, hier im April 2021. Foto: Iversen

Groll auf Landesregierung

Nicht verhehlen können sie allesamt den Ärger über die Landesregierung, die im November dieses Jahres ankündigte, den Betrieb der Impfzentren zum Jahresende einzustellen. Geplant war das in Landau so nicht. Vielmehr wurde viel Zeit zur Vorbereitung einer neuen kommunalen Impfstelle unter dem Dach des örtlichen Gesundheitsamtes investiert. „Wir wären am 12. Dezember am neuen Standort an den Start gegangen“, erzählt Stefan Krauch. Mit der Entscheidung der Landesregierung, die Kostenübernahme aufzukündigen, wurde das hinfällig. Zumal es nicht das erste Mal war, dass eine Entscheidung aus Mainz viel Arbeit im Nachhinein überflüssig werden ließ, wie Krauch mit Blick auf die erstmalige Schließung des Impfzentrums Ende September 2021 erklärt. Damals habe man alles abgebaut und ausgeräumt, nur um wenige Wochen später mitgeteilt zu bekommen, dass wieder aufgebaut und geöffnet werden soll. Auch das schaffte das Team in Landau. Am 15. Dezember 2021 wurden in der Albert-Einstein-Straße wieder Spritzen gesetzt – formal dieses Mal nicht mehr im Impfzentrum, sondern in der Kommunalen Impfstelle.

Knapp ein Jahr später wird nun erneut ausgeräumt und ausgefegt. Dieses Mal – zumindest Stand jetzt – endgültig. Bei den Verantwortlichen ruft das durchaus auch Wehmut hervor. „Nicht wegen der Arbeit, die wir hier nun nicht mehr haben, sondern wegen den Kollegen, die man nun nicht mehr so oft sieht“, erzählt Dietrich. „Durch die enge Zusammenarbeit haben sich Freundschaften entwickelt“, ergänzt Krauch. Für eine weitere Rolle rückwärts der Landesregierung ist man dieses Mal übrigens gewappnet. „Das Material wird so eingelagert, dass es griffbereit ist“, sagt Krauch.